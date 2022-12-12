Avrupa devi, Mert Hakan'a kafayı taktı! Çılgın teklifle geliyorlar

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ı CSKA Moskova istiyor. Daha önce de Mert Hakan için girişim yapan Rus kulübü, 7 milyon euroluk paket hazırladı.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Mert Hakan Yandaş, Dünya Kupası arasında güçlü bir dönüş yaptı. Daha önce Mert Hakan için girişim yapan CSKA Moskova, yeni bir paket hazırladı.

5 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ

Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak. Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, Sarı-Lacivertlileri ikna edememişti.

7 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor. Akşam'daki habere göre; Sarı-Lacivertliler'in yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.