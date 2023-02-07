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Avrupa devi Benfica, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Spor Haberleri

Portekiz ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Benfica, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde hayatını kaybedenler için antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Spor dünyası, ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem için kayıtsız kalmadı. Dünyanın önde gelen kulüpleri ve sporcularından art arda paylaşımlar geldi. Portekiz ekiplerinden Benfica, antrenman öncesinde depremde yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Avrupa devi Benfica, antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

"AKLIMIZ SİZLERDE"

Portekiz ekibinden videoya ilave olarak yapılan paylaşım mesajında "Suriye ve Türkiye'deki depremde zarar görenleri saygıyla anıyoruz. Aklımız sizlerde..." ifadelerine yer verildi.

Avrupa devi Benfica, antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Portekiz Benfica Deprem Spor Haberler

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