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Avrupa'da transfer biterken Gedson'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti

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Beşiktaş, Avrupa'da transfer kapanmak üzereyken takımın yıldızı Gedson Fernandes için Lyon'dan sürpriz bir teklif aldı. En güçlü silahlarından birini kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibi teklifle hiç ilgilenmedi ve pazarlık masasına bile oturmadan reddetti.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta takımın yıldızlarından birisi de şüphesiz Gedson Fernandes. Portekizli yıldızAvrupa'da transfer kapanmak üzereyken Fransa'dan sürpriz bir teklif aldı. Siyah-beyazlı takım da bir saniye bile düşünmeden teklife yanıt verdi.

TRANSFERİN KAPANMASINA SAATLER KALA LYON TALİP OLDU

Transfer döneminde adı sık sık Rus takımı Zenit ile anılan Gedson'a Fransa'dan da teklif geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.

BEŞİKTAŞ MASAYA BİLE OTURMADAN REDETTİ

Ancak Beşiktaş, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Gedson Fernandes'i UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine kaptırmak istemediği için Fransız ekibiyle pazarlık masasına hiç oturmadan ve yapılan teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlılarda başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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