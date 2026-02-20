Haberler

Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler

Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler
Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace, deplasmanda 8 milyon Euro kadro değeri bulunan Zrinjski Mostar ile 1-1 berabere kaldı.

  • UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Zrinjski Mostar ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.
  • Crystal Palace'ın kadro değeri 556 milyon Euro, Zrinjski Mostar'ın kadro değeri 8 milyon Euro'dur.
  • Maçın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00'de Crystal Palace'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 8 milyon Euro kadro değeri olan Zrinjski Mostar ile 556 milyon Euro piyasa değeri olan Premier Lig ekibi Crystal Palace karşı karşıya geldi. Bijeli Brijeg Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Crystal Palace, 44. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekibi, 55. dakikada Karlo Abramovic'in golüyle skora denge getirdi. Bu gol maçın sonucunu ilan eden gol oldu.

RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü Crystal Palace'ın ev sahipliğinde TSİ 23:00'de oynanacak. Turu geçen taraf son 16 turunda Mainz veya AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
