Avrupa Curling Şampiyonası İskoçya'da başladı
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Avrupa'nın en iyi 10 erkek ve kadın takımının katıldığı Avrupa Curling Şampiyonası, İskoçya'nın Aberdeen şehrinde başladı. Türkiye kadın takımı ilk maçında İskoçya'ya 8-4, ikinci maçında ise İtalya'ya 10-4 yenildi. Erkek milli takımı ise ilk maçında İsviçre'ye 6-3 mağlup oldu. Türkiye bugün Finlandiya ile erkeklerde TSİ 12.00'de, İsviçre ile kadınlarda TSİ 15.00'te karşılaşacak. Yarı final ve final maçları ise 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Curling Şampiyonası İskoçya'nın Aberdeen şehrinde başladı.
Avrupa'nın en iyi 10 erkek ve kadın takımlarının katıldığı organizasyon 26 Kasım'da sona erecek.
Türkiye kadınlarda ilk maçında İskoçya'ya 8-4, ikinci maçında ise İtalya'ya 10-4 yenildi. Erkek milliler ise ilk maçında İsviçre'ye 6-3 mağlup oldu.
Türkiye erkeklerde bugün TSİ 12.00'de Finlandiya ile kadınlarda ise TSİ 15.00'te İsviçre ile karşılaşacak.
Organizasyonda yarı final ve final maçları 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak.