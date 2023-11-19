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Avrupa Curling Şampiyonası İskoçya'da başladı

Avrupa'nın en iyi 10 erkek ve kadın takımının katıldığı Avrupa Curling Şampiyonası, İskoçya'nın Aberdeen şehrinde başladı. Türkiye kadın takımı ilk maçında İskoçya'ya 8-4, ikinci maçında ise İtalya'ya 10-4 yenildi. Erkek milli takımı ise ilk maçında İsviçre'ye 6-3 mağlup oldu. Türkiye bugün Finlandiya ile erkeklerde TSİ 12.00'de, İsviçre ile kadınlarda TSİ 15.00'te karşılaşacak. Yarı final ve final maçları ise 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak.