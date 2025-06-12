Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası Antalya'da Başladı
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Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 30 ülkeden 141 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, turnuvanın 50 yaş üzeri Avrupa'nın en iyi golfçülerinin yarıştığı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası 30 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya; Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere'den 50 yaş ve üzeri kadın ile erkek toplam 141 amatör katılıyor.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 yaş üzeri Avrupa'nın en iyi golfçülerinin oynadığı turnuvayı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvada 30 ülkeden 141 sporcunun mücadele ettiğini anlatan Asan, "Türkiye'den de ferdi olarak 4 sporcumuz bu turnuvada yer alıyor. Turnuva 3 gün sürecek. İkinci günün sonunda 141 sporcudan elemeler olacak. Son gün ise final kategorisine katılmaya hak kazanan sporcular mücadele edecek." dedi.

Asan, hem erkekler hem de kadınlarda kazananların "Avrupa Senior Şampiyonu" ilan edileceğini ifade etti.

Turnuva, 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
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