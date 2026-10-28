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Avrupa Boks Birliği, Trabzon'daki şampiyona için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etti

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Avrupa Boks Birliği (EB), Trabzon'un ev sahipliğindeki 18-25 Ekim tarihli Avrupa 15 Yaş Altı Boks Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu gönderdi. EB Başkanı Lars Brovil, mektupta organizasyonun başarısını ve genç boksörlere yaşatılan deneyimi övdü.

Avrupa Boks Birliği (EB), Trabzon'un ev sahipliği yaptığı Avrupa 15 Yaş Altı Boks Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu gönderdi.

Federasyonun açıklamasına göre EB Başkanı Lars Brovil, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na hitaben yazılan mektupta, 18-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen organizasyonun başarısından dolayı tebriklerini sunarak şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyona iyi organize edilmiş ve konukseverliğiniz herkesin kendini rahat hissetmesini sağlamıştır. Genç boksörlerimize güzel bir deneyim yaşattınız. Misafirperverliğiniz, emeğiniz ve Avrupa'da genç boks sporcularının gelişimine verdiğiniz destek için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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