Avrupa Şampiyonu Nehir'e Turgutlu'da coşkulu karşılama

MACARİSTAN'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak memleketine büyük gurur yaşatan 15 yaşındaki Nehir Özcan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde coşkuyla karşılandı. Turgutlu Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Nehir Özcan, 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilen şampiyonada 40 kilogram sağ ve sol kol kategorilerinde mücadele etti. Genç sporcu, her iki kategoride de rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyon sporcu için okul girişinde karşılama programı düzenlendi. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Özcan'a çiçek takdim edildi. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Nehir Özcan, uzun süredir yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlandıklarını belirterek, "Bu başarı için çok emek verdik. Hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Bana inanan ve destek olan antrenörüme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda da derece elde etmek" dedi.

Başarılı sporcu Nehir Özcan'ın, 9 Ekim 2026 tarihinde Hindistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği öğrenildi. Okul Müdürü Cevdet Özçetin ise öğrencilerinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Nehir bizlere büyük bir gurur yaşattı. İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla dönerek aynı coşkuyu yeniden yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı