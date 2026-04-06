Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da başladı
Milli sporcuların katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'nın Huelva kentinde başladı. İlk gününde karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Yasemen Bektaş ve Emre Sönmez, Fransa'nın çiftine karşı kaybetti.
Huelva kentindeki organizasyonun ilk gününde milli badmintoncular Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde korta çıktı.
Son 32 turunda Fransa'dan Julien Maio-Lea Palermo çiftiyle karşılaşan Yasemen-Emre ikilisi, müsabakayı 17-21 ve 18-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.
Türkiye'nin 8 sporcuyla yer aldığı 32. Avrupa Badminton Şampiyonası, 12 Nisan Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar