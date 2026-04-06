Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da başladı

Milli sporcuların katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'nın Huelva kentinde başladı. İlk gününde karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Yasemen Bektaş ve Emre Sönmez, Fransa'nın çiftine karşı kaybetti.

Milli sporcuların da katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da başladı.

Huelva kentindeki organizasyonun ilk gününde milli badmintoncular Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde korta çıktı.

Son 32 turunda Fransa'dan Julien Maio-Lea Palermo çiftiyle karşılaşan Yasemen-Emre ikilisi, müsabakayı 17-21 ve 18-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Türkiye'nin 8 sporcuyla yer aldığı 32. Avrupa Badminton Şampiyonası, 12 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Bir anneden iki can aldı: Hamile Beste’nin katili için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hamile eş cinayetinde kan donduran detay: Katilin mesajları ifşa oldu
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Şamil Tayyar’dan Gaziantep iddialarına tepki: Gerçekler çarpıtıldı

AK Partili isim CHP'li vekilin iddialarını tek tek yalanladı