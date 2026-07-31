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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 50 atlet temsil edecek

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Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birmingham kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı kafileye Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ başkanlık edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi sprint, orta ve uzun mesafe koşuları, engelli koşular, bayrak yarışları, atlama, atma branşları ile yürüyüş yarışlarında toplam 50 milli atlet temsil edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 100 metrede Ertan Özkan ile Kayhan Özer, 200 metrede Elif Polat, Sıla Koloğlu, Deniz Kaan Kartal, Oğuz Uyar ve Kubilay Ençu, 400 metrede Elif Polat, Sıla Koloğlu ve Kubilay Ençu, 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ, 1500 metrede Salih Teksöz ile Şilan Ayyıldız, maratonda Kaan Kigen Özbilen, 110 metre engellide Mikdat Sevler, 400 metre engellide Berke Akçam ile İsmail Nezir, 3000 metre engellide Derya Kunur, Sümeyye Erol, Tuğba Yenigün, Abdullah Tuğluk ve Cuma Özcan temsil edecek.

Bayrak yarışlarında ise 4x100 metrede Batuhan Altıntaş, Ere Ergün, Ertan Özkan, Kayhan Özer ve Oğuz Uyar'ın yanı sıra yedek sporcular Deniz Kaan Kartal ile Mikdat Sevler, 4x400 metrede Berke Akçam, İhsan Selçuk, İsmail Nezir ve Kubilay Ençu'nun yanı sıra yedek olarak Deniz Kaan Kartal, Oğuzhan Kaya ve Yağız Canlı görev alacak.

Atlama branşlarında üç adım atlamada Kadriye Dilek Durmuş, Tuğba Danışmaz, Can Özüpek, Necati Er ve Mesut Bülbül, uzun atlamada Yasemin Zehra Börekçi, yüksek atlamada Berra Aygün, sırıkla atlamada ise Ersu Şaşma mücadele edecek.

Atma branşlarında cirit atmada Eda Tuğsuz ile Esra Türkmen, çekiç atmada Halil Yılmazer ile Özkan Baltacı, disk atmada Özlem Becerek ile Ömer Şahin, gülle atmada ise Ali Peker mücadele edecek.

Kaynak: AA
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