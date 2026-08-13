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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletlerin 4. günü

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- 8 milli atletin mücadele ettiği dördüncü günde Tuğba Danışmaz ve Tuğba Yenigün finallerde yarıştı Tuğba Danışmaz üç adım atlamada 14,33 metrelik derecesiyle 5'inci oldu

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dördüncü günde 8 milli atlet mücadele etti.

Kadınlar üç adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14,33 metrelik derecesiyle Avrupa 5'incisi oldu.

Kadınlar 3000 metre engelli finalinde yarışan Tuğba Yenigün ise 9: 59.15'lik derecesiyle 16'ncı sırada yer aldı.

Erkekler 200 metre yarı finalinde Oğuz Uyar, 20.62'lik derecesiyle serisini 5'inci, genel sıralamayı 15'inci tamamladı. Deniz Kaan Kartal ise 20.84'lük derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 21'inci oldu.

Erkekler 200 metre ilk turunda seri başı olduğu için doğrudan yarı finale yükselen Oğuz Uyar'ın yanı sıra Deniz Kaan Kartal, 21.02'lik derecesiyle serisinde 6'ncı, genel sıralamada 13'üncü, Kubilay Ençü ise 21.06'lık derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 16'ncı sırada yer aldı.

Erkekler 3000 metre engelli elemelerinde Abdullah Tuğluk, 8: 43.77'lik derecesiyle serisinde 10'uncu, genel sıralamada 20'nci, Cuma Özcan ise 8: 59.34'lük derecesiyle serisinde 15'inci, genel sıralamada 29'uncu oldu.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde Berra Aygün, 1,80 metrelik derecesiyle grubunda 14'üncü, genel sıralamada 28'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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