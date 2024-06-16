İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 23 madalya kazanan özel sporcular, yurda döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) yetkilileri, ay-yıldızlı atletleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.

TÖSSFED Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan, milli takımlar sorumlusu Aytunç Göz ile antrenör Damla Tan, milli sporcular Aysel Önder ve Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada ilklere imza attıklarını belirten Can Dağaşan, "Özel sporcularımız Kurban Bayramı'nın birinci gününde bize ikinci bir bayram yaşattılar. İnanılmaz başarılar kazandılar. İnşallah Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan da madalyalarla döneceğimize yürekten inanıyoruz. Özel sporcularda tabii ki madalya ve şampiyonluk çok önemli. Ancak bizim olayımızda sadece spor yok. Milyonlarca özel gereksinimli bireye örnek insanlar burada. Milyonlarca insan onları izleyip 'Benim çocuğum da Esra Bayrak olabilir' diyor. Bizim misyonumuz çok daha ağır ve farklı. Biz, dünyanın en büyük gönüllü ordularıyız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkes bizimle. Bizim çocuklara fırsat verilirse neler yapacaklarını dünyaya gösteriyoruz. Bize ikinci bayramı yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Aytunç Göz, "Çok önemli bir Avrupa Şampiyonası oldu. 11 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya kazandık. Tarihimizde ilk kez bu kadar yüksek madalya sayısına ulaştık. İkişer dünya ve şampiyona rekoru kırdık. Hayallerimizi gerçekleştirdik. İnşallah 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda tarihimizde ilk kez atletizm branşında madalyayı alacağız." diye konuştu.

Antrenör Damla Tan, çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Organizasyonun en iyi sporcusu seçilen Aysel Önder, "Mutlu ve gururluyuz. Ülkemiz adına güzel dereceler elde ettik. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gülle atmada altın madalyanın sahibi Ebrar Keskin ise, "Çok mutluyum. İlk Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.