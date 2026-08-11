Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkler: Danışmaz finalde

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde 6 Türk atlet mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler 400 metrede Kubilay Ençü, 46.13'lük derecesiyle serisinde 6'ncı, genel sıralamada 14'üncü oldu.

Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ, 1: 48.41'lik derecesiyle serisini 6'ncı, genel sıralamayı 27'nci tamamladı.

Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker, 18,53 metrelik derecesiyle grubunda 12'nci, genel sıralamada 24'üncü sırada yer aldı.

Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metreyle grubunda 13'üncü, genel sıralamada 27'nci, Özkan Baltacı ise 68,90 metreyle grubunda 15'inci, genel sıralamada 28'inci oldu.

Tuğba Danışmaz finale yükseldi

Kadınlar üç adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz, 14,23 metrelik atlayışıyla finale yükseldi.

Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.40'ta finalde yarışacak.

Türkiye, şampiyonada 50 sporcuyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA