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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı

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Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı. Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nda 28 ülkeden 600 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada ilk yarışlar kadınlar dört tek kategorisinde yapıldı. Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı 12 kategoride 35 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Organizasyon yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nda 28 ülkeden 600 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada ilk yarışlar kadınlar dört tek kategorisinde yapıldı.

Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı 12 kategoride 35 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Avrupa Şampiyonası Meriç Nehri Türkiye edirne Güncel Spor

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