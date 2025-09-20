Haberler

Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu Mahkemesi Üyeliğine Seçildi
Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun en önemli kurullarından biri olan Court of Handball üyeliğine seçildi. Mutlu, bu görevin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu mahkemesi üyeliğine seçildi.

Avusturya'nın Andau şehrinde gerçekleşen 17. EHF Olağan Kongresi'nde Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu mahkemesi üyeliğine layık görüldü. Avni Mutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hayatımın en gurur verici anlarından birini yaşıyorum. Avrupa Hentbol Federasyonu'nun en önemli kurullarından biri olan Court of Handball üyeliğine seçilmiş bulunuyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluk, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olmanın tarifsiz bir gururu var. Sorumluluğunun farkında olarak, hentbolun adalet, dürüstlük ve gelişim ilkelerine katkı sunmak için var gücümle çalışacağım" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
