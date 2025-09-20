Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu mahkemesi üyeliğine seçildi.

Avusturya'nın Andau şehrinde gerçekleşen 17. EHF Olağan Kongresi'nde Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu mahkemesi üyeliğine layık görüldü. Avni Mutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hayatımın en gurur verici anlarından birini yaşıyorum. Avrupa Hentbol Federasyonu'nun en önemli kurullarından biri olan Court of Handball üyeliğine seçilmiş bulunuyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluk, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olmanın tarifsiz bir gururu var. Sorumluluğunun farkında olarak, hentbolun adalet, dürüstlük ve gelişim ilkelerine katkı sunmak için var gücümle çalışacağım" denildi. - İSTANBUL