AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı Ankara'da düzenlendi

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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen yarış Tekke ve Kıbrısköy mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Üç çıkış üzerinden gerçekleştirilen Ankara Tırmanma Yarışı'nda kategori 1'de Berat Yıldırım, kategori 3'te Metehan Güleç, kategori 4'te Sinan Soylu, kategori 5'te ise Gürol Baranlı ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA