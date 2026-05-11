AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados'un katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen yarışlarda maxi ve süper grupta toplam 25 sporcu piste çıktı.

İstanbul Park'ta hafta sonunda ayrıca katılımcıların kendi otomobilleriyle piste çıkabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de yapıldı.

12 turluk maxi ve süper grup yarışları sonuçları şöyle:

Maxi 1. yarış:

1. Galip Atar

2. Seda Kaçan Bakan

3. Berk Kalpaklıoğlu

Maxi 2. yarış:

1. Umut Göktaş

2. Galip Atar

3. Berk Kalpaklıoğlu

Süper 1. yarış:

1. Orçun İnce

2. Kaan Marangoz

3. İbrahim Özbıyık

Süper 2. yarış:

1. Orçun İnce

2. Murat Gürakan

3. Recep Çelikkanat

İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 6 ayaktan oluşacak 2026 Türkiye Pist Şampiyonası, 22 Kasım'da sona erecek.