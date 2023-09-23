AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları Kocaeli'de başladı

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları başladı. Maxi ve süper gruplarda yapılan yarışlarda birinci olan isimler belirlendi.