AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları Kocaeli'de başladı
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları başladı. Maxi ve süper gruplarda yapılan yarışlarda birinci olan isimler belirlendi.
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, sıralama turlarının ardından maxi ve süper grup ilk yarışları koşuldu.
Maxi Grup'ta 5 katılımcının yer aldığı yarışta ilk 3 sıra Barkın Pınar, Gökhan Kellecioğlu ve Nizamettin Kaynak'dan oluştu.
Sekiz aracın mücadele ettiği Süper Grup'ta ise ilk 3 sırada Metin Çalışkan, Ömer Şamlı ve Azizhan Kaya yer aldı.
Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.