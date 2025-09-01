ATV Yarışçısı Hasan Yatgın, Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

BURSA'dan 30 Ağustos'ta start alan Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yarışmanın organizasyonunu üstlenen Transanatolia Spor Organizasyonları yaşanan üzücü gelişme ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"31 Ağustos tarihinde yarışın ikinci gününün ilk etabı olan Uludağ-Domaniç etabının 47.km'sinde 151 nolu Atv sporcumuz Hasan Yatgın aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarpmıştır. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaştığında sporcumuzun vefat ettiği anlaşılmıştır. Yetkililer tarafından yapılan incelemede ani ölüm raporu verilmiştir.

TransAnatolia ailesi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Yarışın üçüncü günü yas ilan edilmiş olup, bugün yarış koşulmayacaktır.

Merhumun kederli ailesine ve motor sporları dünyasına başsağlığı dileriz."