Attila Szalai: İşimiz bitmedi

"Adana Demirspor sezona 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı. Bizler de oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Tabii ki çok fazla maça çıkıyoruz, toparlanma sürecini iyi geçmemiz lazım. Sonrasında iyi bir şekilde hazırlanacağız. Hiç şüphesiz teknik ekip de bizi bu maç için hazırlayacak. Gereken taktikleri bizlere iletecekler. Bizler de en iyi şekilde en iyi performansımızı ortaya koymak için sahada olacağız."