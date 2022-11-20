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Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İlk golü sayılmadı, pes etmeyip yine attı

Spor Haberleri

Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vurdu. 4. dakikada golü tartışmalı şekilde iptal edilen Valencia, 16. dakikada bu kez penaltıdan öne geçirdi. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği başarılı performansı Dünya Kupası'na da taşıdı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü futbolcu olarak tarihe geçti.

PES ETMEDİ

4. dakikada attığı kafa golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada penaltıdan Ekvador'u öne geçirdi. Penaltıyı alan Valencia, vuruşu da kimseye bırakmadı.

Attığı ilk gol sayılmadı, 12 dakika sonra yine attı! Fenerbahçeli Valencia Dünya Kupası tarihe geçti

TARİHE GEÇTİ

36. milli golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan Valencia'ya tebrik mesajları yağdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Enner Valencia Spor Haberler

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