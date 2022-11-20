Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İlk golü sayılmadı, pes etmeyip yine attı
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Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vurdu. 4. dakikada golü tartışmalı şekilde iptal edilen Valencia, 16. dakikada bu kez penaltıdan öne geçirdi. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği başarılı performansı Dünya Kupası'na da taşıdı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü futbolcu olarak tarihe geçti.
PES ETMEDİ
4. dakikada attığı kafa golü iptal edilen Valencia, 16. dakikada penaltıdan Ekvador'u öne geçirdi. Penaltıyı alan Valencia, vuruşu da kimseye bırakmadı.
TARİHE GEÇTİ
36. milli golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan Valencia'ya tebrik mesajları yağdı.