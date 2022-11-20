Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! İlk golü sayılmadı, pes etmeyip yine attı

Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vurdu. 4. dakikada golü tartışmalı şekilde iptal edilen Valencia, 16. dakikada bu kez penaltıdan öne geçirdi. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.