İtalyanlar, Arda Güler'e 'Fenomen bebek' lakabını taktı

İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı 2 golle mücadeleye damga vurmuştu. 18 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BAŞARILI YETENEKLERİNDEN BİRİ"

Arda Güler için İtalyan basınında "Fenomen bebek" ifadesi kullanıldı. Sporx'in "informazione" adlı haber sitesinden aktardığı haberde Arda Güler için, " Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor. Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri." denildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlerde ayrıca Arda Güler için Barcelona, PSG, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin devrede olduğu belirtildi.