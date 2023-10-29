Atlıspor Kulübü'nden 16 binici Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı Bursa Atlıspor Kulübü'nün yaşları 9 ile 16 arasında değişen sporcuları, atlarıyla birlikte maneje çıkarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Engel atlamada dereceleri bulunan sporcular, atlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Binicilerin, marşlar ve şarkılar eşliğindeki gösterisi, coşkuyla izlendi.
BURSA'da Atlıspor Kulübü'nden 16 binici atlarıyla birlikte manejde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı Bursa Atlıspor Kulübü'nün yaşları 9 ile 16 arasında değişen sporcuları, atlarıyla birlikte maneje çıkarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Engel atlamada dereceleri bulunan sporcular, atlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Binicilerin, marşlar ve şarkılar eşliğindeki gösterisi, coşkuyla izlendi.