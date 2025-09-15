Atlı Dayanıklılık Yarışması Eskişehir'de Sona Erdi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Atlı Dayanıklılık Yarışması, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Binicilik Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışması sona erdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışması gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor