Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Sona Erdi

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de tamamlandı. Fenerbahçe, hem erkeklerde hem kadınlarda birinci sırada yer aldı. Ligin final kademesi ise 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.