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Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Sona Erdi

Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Sona Erdi

Spor Haberleri

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de tamamlandı. Fenerbahçe, hem erkeklerde hem kadınlarda birinci sırada yer aldı. Ligin final kademesi ise 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de sona erdi.

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.

Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

Yarışmalar sonunda sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:

ERKEKLER

TAKIMLARPuan
1.Fenerbahçe143
2.ENKA140
3.Galatasaray93
4.Batman Petrol Spor Kulübü89
5.İstanbul Büyükşehir Belediyesi86
6.Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü75
7.Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü69
8.Mardin Atletizm Spor Kulübü13

KADINLAR

TAKIMLARPuan
1.Fenerbahçe145
2.ENKA139
3.Batman Petrol Spor Kulübü103
4.İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü102
5.Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü79
6.Beşiktaş Jimnastik Kulübü74
7.Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü54
8.Mardin Belediye Spor Kulübü12

Kaynak: AA / Etem Geylan - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fenerbahçe Atletizm Spor Haberler

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