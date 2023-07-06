Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Sona Erdi
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Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de tamamlandı. Fenerbahçe, hem erkeklerde hem kadınlarda birinci sırada yer aldı. Ligin final kademesi ise 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.
Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de sona erdi.
Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.
Yarışmalar sonunda sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:
|TAKIMLAR
|Puan
|1.
|Fenerbahçe
|143
|2.
|ENKA
|140
|3.
|Galatasaray
|93
|4.
|Batman Petrol Spor Kulübü
|89
|5.
|İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|86
|6.
|Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
|75
|7.
|Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü
|69
|8.
|Mardin Atletizm Spor Kulübü
|13
|TAKIMLAR
|Puan
|1.
|Fenerbahçe
|145
|2.
|ENKA
|139
|3.
|Batman Petrol Spor Kulübü
|103
|4.
|İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
|102
|5.
|Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
|79
|6.
|Beşiktaş Jimnastik Kulübü
|74
|7.
|Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü
|54
|8.
|Mardin Belediye Spor Kulübü
|12
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023