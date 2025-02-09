Atletizm Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı
Türkiye Atletizm Milli Takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya ile ilk sırada yer aldı. TAF Başkanı Ahmet Karadağ, sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosu için aday olduğunu belirtti.
Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, 13 madalyayla ilk sırada yer alırken Bulgaristan 5'i altın 10 madalya ile ikinci, Romanya 2'si altın 10 madalya ile üçüncü oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu aktardı.
Karadağ, "Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük. Milli takım kadromuzda yer alan tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonda madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın madalya
60 metre engelli: Talha Gülnihal
400 metre: Eda Nur Tulum
1500 metre: Kıyasettin Kara
Yüksek atlama: Yasir Kuduban
800 metre: Muhammed Ağgün
3000 metre: Ali Tunç
4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)
Gümüş madalya
60 metre engelli: Koray Uygun
1500 metre: Edibe Yağız
Üç adım atlama: Aleyna Karabulut
800 metre: Zeynep Özkara
Bronz madalya
1500 metre: Ayça Fidanoğlu
Gülle atma: Erdem Gündemir