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Atletik Spor Kulübü Yeni Sezonun Başlangıcını İl Müdürü ile Kutladı

Atletik Spor Kulübü Yeni Sezonun Başlangıcını İl Müdürü ile Kutladı
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Düzce'nin kadın basketbol takımı Atletik Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, bu sezonda Süper Lig hedefi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'yi kadınlar bölgesel basketbol liginde temsil eden Atletik Spor Kulübü'nün yıldızları Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ederek yeni sezona başladı.

Düzce'nin kadın basketbol takımı olan Atletik Spor Kulübü yeni sezon öncesinde İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu'nun katıldığı ziyarette, yeni sezonda yapılacak çalışmalar ele alındı. Kulübün Kadınlar Süper Lig'e çıkabilmesi için çalışmalarını yapacaklarını belirten, Kulüp Başkanı Şengüloğlu, İl Müdürlüğü'nden gördükleri desteğin devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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