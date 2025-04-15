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Atletico Madrid, Valladolid'i 4-2 ile Geçti

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LaLiga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, Valladolid'i 4-2 yenerek 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maçta iki takım da çeşitli goller atarken, ev sahibi ekip son anlarda üstünlüğünü artırmayı başardı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 31. haftasında Atletico Madrid, Valladolid'i 4-2 yendi.

Konuk ekip Valladolid 21. dakikada Mamadou Sylla'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 25. dakikadaki penaltısıyla beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, Giuliano Simeone'nin 27. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıyı hızla başlayan Valladolid, Javi Sanchez'le 56. dakikada beraberliği yakaladı.

Maçın geri kalanında kontrolü ele geçiren Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle üstünlüğü ele aldı ve 79. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 63 puanla 3. sırada olurken, Valladolid 16 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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