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Atletico Madrid, evinde Real Madrid'i 2-1 yenerek Madrid derbisinden galip ayrıldı

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Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Metropolitano Stadyumu'nda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Ligde 5. galibiyetini alan Atletico puanını 16'ya yükseltirken, 2. yenilgisini alan Real Madrid 15 puanda kaldı.

Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında evinde karşılaştığı Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren Madrid derbisinde ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo ve 59. dakikada da Jonathan David kaydetti. Konuk takımın tek golünü 89. dakikada Antonio Rüdiger atarken, 52. dakikada ise Dean Huijsen kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Real Madrid'de 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı.

Ligdeki 5. galibiyetini alan Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Real Madrid ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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