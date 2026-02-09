Haberler

Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletico Madrid, hafta içi Kral Kupası'nda 5-0 yendiği Real Betis'e bu kez La Liga'da Antony'nin golüyle 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

  • Real Betis, La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
  • Atletico Madrid, ligde 45 puanda kalarak lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü.
  • Real Betis, puanını 38'e yükselterek ligde 5. sıraya yükseldi.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Real Betis oldu.

GALİBİYETİ ANTONY GETİRDİ

Hafta içinde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 5-0 mağlup olan Real Betis, ligde rövanşı aldı. Mücadelenin tek golünü 28. dakikada Antony kaydetti.

ATLETICO ZİRVEDE GERİYE DÜŞTÜ

Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 38'e yükselterek 5. sıraya çıktı ve ilk 4 hedefini sürdürdü.

SIRADAKİ MAÇLAR

Atletico Madrid gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. Real Betis ise Mallorca'ya konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Menfaat işi bunlar derin mevzular

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi
Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi

Sakın bunu yapmayın! Karnına koydu, bir anda hayatı kabusa döndü