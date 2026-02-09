Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Real Betis oldu.

GALİBİYETİ ANTONY GETİRDİ

Hafta içinde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 5-0 mağlup olan Real Betis, ligde rövanşı aldı. Mücadelenin tek golünü 28. dakikada Antony kaydetti.

ATLETICO ZİRVEDE GERİYE DÜŞTÜ

Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 38'e yükselterek 5. sıraya çıktı ve ilk 4 hedefini sürdürdü.

SIRADAKİ MAÇLAR

Atletico Madrid gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. Real Betis ise Mallorca'ya konuk olacak.