Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Atletico Madrid, hafta içi Kral Kupası'nda 5-0 yendiği Real Betis'e bu kez La Liga'da Antony'nin golüyle 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır bir darbe aldı.
- Real Betis, La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
- Atletico Madrid, ligde 45 puanda kalarak lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü.
- Real Betis, puanını 38'e yükselterek ligde 5. sıraya yükseldi.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Real Betis oldu.
GALİBİYETİ ANTONY GETİRDİ
Hafta içinde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 5-0 mağlup olan Real Betis, ligde rövanşı aldı. Mücadelenin tek golünü 28. dakikada Antony kaydetti.
ATLETICO ZİRVEDE GERİYE DÜŞTÜ
Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 38'e yükselterek 5. sıraya çıktı ve ilk 4 hedefini sürdürdü.
SIRADAKİ MAÇLAR
Atletico Madrid gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. Real Betis ise Mallorca'ya konuk olacak.