Atko Grup Pendikspor, SMS Grup Sarıyer'i Deplasmanda 2-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Maçta goller Wilks ve Thuram'dan geldi.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Çağrı Yıldırım
Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 84 Fethi Özer), Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 84 Eşref Korkmazoğlu), Traore, Djilobodji, Camara (Dk. 61 Ozan Sol), Anziani (Dk. 71 Muhammet Özbaskıcı), Regattin (Dk. 61 Baran Engül), Dembele
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 46 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Bekir Karadeniz (Dk. 73 Hakan Yeşil), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Denic, Hüseyin Maldar (Dk. 61 Thuram), Clarke-Harris (Dk. 73 Berkay Sülüngöz)
Goller: Dk. 32 Wilks, Dk. 85 Thuram (Atko Grup Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 49 Anziani, Dk. 54 Oğuzhan Berber, Dk. 85 Fethi Özer ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 50 Wilks (Atko Grup Pendikspor )
