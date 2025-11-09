Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Hakan Yeşil, Clarke-Harris (penaltıdan) ve Hüseyin Maldar kaydetti.
Stat: Pendik
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Altay, Kerem Kalkan
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Hakan Yeşil (Dk. 87 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 60 Ahmet Karademir), Wilks (Dk. 87 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 78 Bekir Karadeniz), Clarke-Harris (Dk. 78 Görkem Bitin)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu (Dk. 68 Burak Öksüz), Djokanovic, Glumac, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş), Hoti (Dk. 68 Serkan Göksu), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Barış Ekincier, Batuhan Çelik
Goller: Dk. 16 Hakan Yeşil, Dk. 67 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 32 Denic, Dk. 36 Soldo (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir (Eminevim Ümraniyespor)
