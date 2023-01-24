Atışma farklı noktalara gidiyor! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e jet hızıyla karşılık

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim had safhada. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi sitesi aracılığıyla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i bir televizyon kanalında tartışmaya davet etmişti.

ÖZBEK, "SAHA İÇİNDEYİZ" DEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Başarısızlıkların saha dışında bir umutla çalışılması amacı taşımaktadır. Adalet arayışımızı saha dışına çıkarma amacınız net bir şekilde görülüyor. Ayrıcalık isteyip sistemi dizayn etmeye çalışanların karşısında her zaman duracağız" cevabını verdi.

"BU GÜCÜ NEREDEN ALDIKLARI BELLİ DEĞİL"

Fenerbahçe'den bu açıklamaya jet hızıyla cevap geldi. Sarı-Lacivertliler'den Galatasaray ve Dursun Özbek'e şu yanıt verildi: "Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, devletimizin güvencesiyle ülke sınırlarımız içinde oynanan lige, nereden aldıkları belli olmayan güç ile bitirtmeyiz tehdidi savuranlar, iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde futbolu saha dışına çıkarmayın yanıtı verdiler!"