Atilla Karaoğlan UEFA Konferans Ligi'nde Görev Alacak

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Polonya'nın Jagiellonia ile Sırbistan'ın Novi Pazar takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında hakemlik yapacak. Mücadele Polonya'nın Bialystok şehrindeki Chorten Arena Stadı'nda gerçekleştirilecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Jagiellonia ile Sırbistan'ın Novi Pazar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bialystok şehrindeki Chorten Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Karaoğlan'ın yardımcılığını FIFA kokartlı yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Jagiellonia, turun ilk maçında Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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