Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç Maçında Düdük Çalacak

Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç Maçında Düdük Çalacak
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 6 Haziran'da Macaristan ile İsveç arasında oynanacak hazırlık maçında hakemlik yapacak. Maç Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 19.30'da başlayacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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