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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk'ta oynanacak KF Egnatia-NK Celje UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek. Yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır, VAR ise İtalyan Michael Fabbri.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak KF Egnatia-NK Celje maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk'un KF Egnatia ile Slovenya'nın NK Celje takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçını yönetecek. Karşılaşma, Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakemliği de Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Karşılaşmada VAR olarak İtalya'dan Michael Fabbri, AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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