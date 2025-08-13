Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu.

İşte o manşetler;

"FENERBAHÇE 'DEVAM' DEDİ"

Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)

"FENER, FEYENOORD'A KAPIYI GÖSTERDİ"

Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)

"FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKEN TÜRK EKİBİ"

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı. (A Bola)

"MOURINHO'NUN TAKIMI GERİ DÖNDÜ"

Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)

"FEYENOORD'UN HAYALLERİNİ BİTİRDİ"

Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)

"FENERBAHÇE'YE DİRENEMEDİLER"

İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet bay:

tebrik ediyorum.lakin son bölümde adamların yaptığı baskıya karşı malesef çok ezildik.Topu ayağımızda tutamadık.şöyle 3 -5 pas yapamadık.forvet hattımız kaliteli ama çok ağır adamlar .şansımız yağver gitmese sonuç farklıda olabilirdi.Kadro genişliğimiz iyi.Lakin Arda Güler tipi birazda atletik asis yapacak bir forvet arkası adama ihtiyaç var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bay:

tebrik ediyorum.lakin son bölümde adamların yaptığı baskıya karşı malesef çok ezildik.Topu ayağımızda tutamadık.şöyle 3 -5 pas yapamadık.forvet hattımız çok ağır adamlar.şansımız yağver gitmese sonuç farklıda olabilirdi.kadro genişliğimiz iyi.ama Arda Güler tipi birazda atletik asis yapacak bir forvet arkası adama ihtiyaç var gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
