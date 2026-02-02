Haberler

Athletic Bilbao, Efe Korkut'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao, 19 yaşındaki Türk futbolcu Efe Korkut ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Efe, Bilbao Athletic'te kariyerine başlayacak ve ilk Türk futbolcu olarak bu ekipte forma giyecek.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Türk futbolcu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncuyla, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Efe'nin eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, genç futbolcunun İspanya kariyerine Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te başlayacağı vurgulandı.

İspanya'nın Bask bölgesindeki Donostia-San Sebastian şehrinde doğan Efe, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

Stuttgart'ın 19 yaş altı takımıyla 46 maçta 10 gol kaydeden Efe, Bilbao ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu