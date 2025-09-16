Haberler

Athletic Bilbao Taraftarlarından Filistin'e Destek

İspanya'nın Athletic Bilbao takımı taraftarları, Arsenal ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek veren bir pankart açtı. Pankartta, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" ifadesine yer verildi.

İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi.

Arsenal, ligin ilk haftasındaki karşılaşmayı 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
