Haberler

Athletic Bilbao, Aymeric Laporte'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbolcu Aymeric Laporte, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Athletic Bilbao'ya transfer oldu. Kulüp, FIFA onayı ile transferin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İspanya ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Aymeric Laporte'u kadrosuna kattı.

Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Laporte'un FIFA onayıyla Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu.

Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao Kulübü, FIFA'ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.