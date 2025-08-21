Atça Mahallesi'nde Futbol Turnuvası Düzenlendi

Atça Mahallesi'nde Futbol Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, 8 takımın katılımıyla başladı ve 4 Eylül'e kadar sürecek.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde mahallenin düşman işgalinden kurtuluşu anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Sultanhisar ilçesinin en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş tarafından düzenlenen turnuva başlama vuruşu ile start aldı.

'Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası' kapsamında 8 takımın mücadele edeceğini ifade eden Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş, "Atçamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü anısına itafen yapmış olduğumuz 'Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası'na 8 takım katıldı. Bu akşam saat 21.00'de Atatürk İlkokulu bahçesindeki halı sahada ilk maçımıza başladık. Mahallemiz bünyesindeki Dalganspor-Meydanspor maçı ile turnuvamızı başlatmış olduk. 4 Eylül'e kadar toplam 8 takım mücadele ederek şampiyon belirlenecek. 5 Eylül günü de şampiyon takıma kupası verilecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor ve centilmence mücadele edeceklerine inanıyorum. Ayrıca 5 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında mahallemizde ilk kez keşkek hayrı ve yerel sanatçılarımızın katılımı ile bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerimiz için maddi ve manevi destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı da etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

