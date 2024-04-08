Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Olağanüstü Kongresinde Yeni Başkan Seçildi

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olağanüstü kongresinde, delegelerin oylarıyla Doç. Dr. İzzet Uçan Başkan seçildi.

kongre Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi Mavi salonda gerçekleştirildi. Üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurula seçimlere tek liste halinde gidildi. Doç. Dr. İzzet Uçan yapılan genel kurul sonrası başkanlığa seçildi.

Genel Kurul sonrası kısa bir açıklama yapan Uçan, "Şahsıma ve yönetimime bu görevi layık gören üyelerimize çok teşekkür ederim. Önceki kulüp başkanına ve yönetim kuruluna da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Atatürk Üniversitesinin her alanda olduğu gibi spor alanında da daha ileriye gideceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Atatürk Üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır" dedi. - ERZURUM