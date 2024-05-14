Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Bolu'ya ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı Bolu'ya ulaştı. Bolulu bisikletçiler ise toprağı Karabük'e teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı Bolu'ya ulaştı. Bolulu bisikletçiler ise toprağı Karabük'e teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından Bolu Dağı'nı geçerek Bolu'ya ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Bolulu bisikletçiler, Düzce il sınırında teslim aldı. Emanetler Karabük'e teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler tarafından bisikletçiler, bayrak ve toprakla Karabük'e uğurlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Selanik Spor Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title