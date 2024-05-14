Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Bolu'ya ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı Bolu'ya ulaştı. Bolulu bisikletçiler ise toprağı Karabük'e teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından Bolu Dağı'nı geçerek Bolu'ya ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Bolulu bisikletçiler, Düzce il sınırında teslim aldı. Emanetler Karabük'e teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler tarafından bisikletçiler, bayrak ve toprakla Karabük'e uğurlandı. - BOLU