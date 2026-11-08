Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk'ü anma etkinliklerinde Eskişehir'de Poomsae Turnuvası düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk'ü anma etkinliklerinde Eskişehir'de Poomsae Turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuna çok sayıda sporcu katıldı; yetkililer sporcuları tebrik edip Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuva, çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nun ev sahipliğinde sporun disiplini ve birlik ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor60

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı16

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi