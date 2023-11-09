Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk Anma günü etkinlikleri kapsamında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Atatürk koşusu yapıldı.

Atatürk için koştular

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk Anma günü etkinlikleri kapsamında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Atatürk koşusu yapıldı.

Müsabakalara küçük kızlar, küçük erkekler; yıldız kızlar, yıldız erkekler; genç kızlar ve genç erkekler kategorisinde 68 sporcu katıldı.

Sağanak yağış altında gerçekleşen müsabakalarda sporcular bir birileri geçmek için kıyasıya mücadele verdi.

Zaman zaman yağışın artmasıyla birlikte sporcular zor anlar yaşadı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara Zonguldak Gençlik ve Spor il Müdürü Hakan Yüksel, Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Keleş, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Yavaş, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gencay Bilgili ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vekili Emre Bakırcık tarafından ödülleri takdim edildi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK