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Ataları için satrançta kafa yordular

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ataları için satrançta kafa yordular

Malatya'da, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programları kapsamında, satranç turnuvası düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programları kapsamında, satranç turnuvası düzenlendi. Genç ve çocuklar, Ataları için satrançta kafa yordular.

Malatya Satranç Merkezinde,130 sporcunun katılımı ile iki gün "Çanakkale zaferi satranç turnuvası" düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Dört kategoride oynanan müsabakalar sonunda açık kategoride,1. Eymen Akbayır, 2. Ağdar Alak ve 3. Mehmet Emir Kanar, 14 yaş ve altı 1. Arda Talha Aykanat, 2. Mert Ömer Başbay ve 3. Furkan Alper Atasoy, 10 yaş ve altı 1. Furkan Kağan Ötegen, 2. Aysu Leyla Tabakçı ve 3. Rıdvan Reha Kurt, 8 yaş ve altı 1. Hüseyin Emir Altuner, 2. Yusuf Selim Çifçi ve 3. Ahmet Tarık Çifçi oldu. - MALATYA

Ataları için satrançta kafa yordular

Ataları için satrançta kafa yordular

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale Zaferi, Malatya, Spor, Haberler

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