Atalanta istedi, TFF uyguladı! Merih Demiral, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Merih Demiral, kulübü Atalanta'nın talebi doğrultusunda A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosundan Merih Demiral'ın çıkarıldığını açıkladı.

ATALANTA'NIN TALEBİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

EMRE MOR DA KADRODA YOK

A Milli Takım, 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Daha önce sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor da kadrodan çıkarılmıştı.