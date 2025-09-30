Atalanta geriye düştüğü maçta kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Club Brugge'yi ile 2-1 mağlup etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçı Atalanta, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
3 GOLLÜ MAÇTA SON GÜLEN ATALANTA
Club Brugge, 38. dakikada Christos Tzolis ile 1-0 öne geçti. Atalanta'nın 74. dakikada penaltı noktasından Lamar Samardzic ile skora denge getirdi. Baskısını artıran ev sahibi ekibi 87. dakikada Mario Pasalic ile 2-1 öne geçti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Atalanta, ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını kazandı. Belçika ekibi Club Brugge, 3 puanda kaldı. Bir sonraki hafta maçında Atalanta, Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak. Club Brugge, Bayern Münih deplasmanında olacak.