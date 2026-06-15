Haberler

Atalanta'da Maurizio Sarri dönemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Raffaele Palladino'nun yerine teknik direktörlük görevine deneyimli teknik adam Maurizio Sarri'yi getirdi. Sarri, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi, Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

İtalya ekibi Atalanta'da Raffaele Palladino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.

Kulübün açıklamasında, 67 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Sarri ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam, son olarak Lazio'da görev yaptı.

Çalıştırdığı takımlarda 800'den fazla maça çıkan Sarri, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi ve Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 turuna kalan Atalanta, Serie A'da ise 59 puanla 7. sırayı aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Evli adama kaçan 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede

Evli adama kaçan Ceyda için Bakanlık düğmeye bastı

Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

İşte Başkan Aziz Yıldırım'ın A takımı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını ABD doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Kerem Karakaya davasında savcı kararını verdi: Anne için müebbet hapis istedi

11 yaşındaki Kerem’in ölümünde kritik gelişme