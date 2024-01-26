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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ömer Faruk Beyaz ise ameliyat nedeniyle kadroda yer almayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idmanla Hatay ekibi, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı.

Futbolculardan Ömer Faruk Beyaz geçirdiği ameliyat nedeniyle kadroda yer almayacak.

Kaynak: AA / Spor

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